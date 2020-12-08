Послы и военные атташе в Иране подписали книгу памяти иранского ученного

Многие послы и высокопоставленные официальные лица мира осудили это террористическое преступление, подписав книгу памяти Мохсена Фахризаде в штаб-квартире Министерства обороны и поддержки вооруженных сил.

Послы и военные атташе Ирака, Ливии, Венесуэлы, Таджикистана, Кыргызстана, Палестины, Пакистана, Сирии, Турции, Пакистана, Афганистана, Никарагуа, Южной Африки, Омана, Йемена, ОЭС, Азербайджана, Сербии, Мексики и Северной Кореи подписали книгу и выразили соболезнования народу, вооруженным силам и правительству Ирана.

Заместитель министра обороны и руководитель научно-исследовательской и инновационной организации Министерства обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал выдающимся ученым-ядерщиком и специалистом в области обороны Ирана, в пятницу вечером 27 ноября, на бульваре Шахида Мостафа Хомейни в Абсарде, Дамаванд, погиб в результате террористической операции сионистского режима.