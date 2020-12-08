Зариф: Мы не будем вести переговоров с Западом о регионе

«Похоже, что некоторые соседние страны попросили Запад принять участие в переговорном процессе с Ираном», - написал на арабском языке в Twitter Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, «Мы не будем вести переговоров с Западом о регионе. Основная проблема - это их вмешательство».

«В то же время мы всегда готовы вести переговоры с нашими соседями, и такие инициативы, как региональная безопасность 1986 года, региональный форум диалога 2016 года и Ормузская мирная инициатива 2019 года, демонстрируют это», - заключил он.