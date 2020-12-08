Рухани назвал отношения Ирана с Сирией братскими и стратегическими

Рухани на встрече с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом в Тегеране выразил соболезнования в связи со смертью покойного министра иностранных дел САР Валида Аль-Муаллема. Он отметил, что Иран продолжит поддерживать народ и правительство Сирии как свой стратегический партнер. "Мы до окончательной победы будем на стороне Сирии", подчеркнул он.

Иранский президент назвал противостояние сионистским оккупантам и терроризму является общей целью Ирана и Сирии, отметив, что несомненно, сопротивление до ликвидации террористов продолжится.

Глава иранского правительства в ответ на акт президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля заявил, что до освобождения оккупированных земель, включая Голанские высоты, должны бороться с сионистскими оккупантами.

"Исламская Республика Иран считает полезным Астанинский процесс для сохранения интересов и территориальной целостности Сирии, и серьезно следит за этим", подчеркнул Рухани. Он также высоко оценил акты Конституционного комитета Сирии, выразив надежду на проведение выборов в следующем году.

Иранский президент также назвал основной целю санкций и терроризма давлением против независимых правительств и народов региона. "Мы хорошо понимаем ситуацию сирийского народа с санкциями, так как мы переживаем самые жесткие санкции за последние три года", добавил он.

Сирийский министр иностранных дел также на этой встрече назвал политические отношения Тегерана и Дамаска самими ценными и почетными в мире.

Он выразил соболезнования в связи со смертью иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был убит сионистским режимом в провинции Тегеран.

Он обещал о проведении президентских выборов в Сирии в 2021 году.

Фейсал Микдад, который находится с визитом в Иране по приглашению своего иранского коллегу Мохаммада Джавада Зарифа, встретился с главой ВСНБ и спикером иранского парламента.

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