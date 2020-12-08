8 дек. 2020 г., 13:02
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Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор главе оппозиционного новостного портала

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор главе оппозиционного новостного портала

Тегеран, 8 декабря, ИРНА – Официальный представитель судебной власти Ирана Голем Хоссейн Эсмаили во вторник сообщил об одобрении Верховным судом страны смертного приговора главе оппозиционного новостного портала Рухоллу Зама.

В октябре 2019 года оппозиционного новостного портала и Telegram-канала Amad news Рухолла Зам был арестован силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) за сотрудничество с разведслужбами Франции, США и Израиля и антиправительственную деятельность. Зам был ключевой фигурой иранских протестов 2017—2018 годов. Новостной портал Amad news нередко обвинялся властями Исламской республики в антиправительственной направленности. 
Эсмаили также сегодня на своей пресс-конференции заявил, что атмосфера, которая возникла в нашем обществе после убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, приведет к очищению региона от присутствия террористического сионистского режима.
По его словам, кроме действий Высшего совета национальной безопасности и Генштаба ВС ИРИ, судебная власть страны также преследует террористов, причастных к этому убийству.

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