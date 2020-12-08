Али Шамхани: ИГИЛ, поддерживаемое США, расширяется

Новый министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад, посетивший Тегеран, сегодня утром встретился с адмиралом Али Шамхани, представителем Верховного лидера и секретарем Высшего совета национальной безопасности, и обсудил двусторонние, региональные и международные вопросы.

На этой встрече адмирал Шамхани, сославшись на высокий уровень стратегических отношений между Ираном и Сирией и высоко оценив важную и привилегированную роль этой страны в региональном сопротивлении оккупации и экспансионизму сионистского режима, подчеркнул необходимость продолжения и расширения отношений Тегерана и Дамаска.

В ходе встречи министр иностранных дел Сирии также выразил признательность за всестороннюю поддержку Исламской Республикой против терроризма и угроз сионистского режима. "Сирийское правительство и народ никогда не забудут память о жертвах иранских командиров и солдат во главе с Касемом Сулеймани", - сказал он.