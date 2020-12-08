Иран принял участие в международной конференции по астрономии в Аргентине

Секретарь клуба астрономии университета "Персидский залив" Мехди Рокни назвал эту конференцию одной из важнейших осей стратегического документа международного астрономического союза в области образования.

По его словам, указанная конференция проходит при поддержке международного астрономического союза (IAU) и 21 стран, включая Япония, Бразилия, Испания, Румыния, Португалия, Аргентина, Чили и Катара приняли участие в ней.

Эта научная конференция 8-12 декабря проходит в Аргентине. Иранская команда состоитиз главы иранской ассоциации по астрономии Хасана Багбани и международного лектора по астрономии Мехди Рокни.

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