7 дек. 2020 г., 23:14
Journalist ID: 2177
News Code: 84138997
0 Persons

Не будет устойчивой безопасности до тех пор, пока в регионе есть сионистский режим

Не будет устойчивой безопасности до тех пор, пока в регионе есть сионистский режим

Тегеран, 7 декабря. ИРНА — Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в регионе не будет устойчивой безопасности до тех пор, пока есть сионистский режим.

В понедельник, Галибаф провел в Тегеране встречу с новым министром иностранных дел Ирана Феймалом Мекдадом.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Галибаф, в частности призвал к дальнейшему развитию двусторонних отношений между Тегераном и Дамаском по всем направлениям.

Спикер иранского парламента подверг критике соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и Бахрейном, заявив, что в регионе не будет устойчивой безопасности до тех пор, пока есть сионистский режим.

Новый глава МИД Сирии Фейсал Мекдад прибыл с первым официальным визитом в Тегеран 6 декабря. Он ранее провел переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 5 =