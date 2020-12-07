Не будет устойчивой безопасности до тех пор, пока в регионе есть сионистский режим

В понедельник, Галибаф провел в Тегеране встречу с новым министром иностранных дел Ирана Феймалом Мекдадом.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Галибаф, в частности призвал к дальнейшему развитию двусторонних отношений между Тегераном и Дамаском по всем направлениям.

Спикер иранского парламента подверг критике соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и Бахрейном, заявив, что в регионе не будет устойчивой безопасности до тех пор, пока есть сионистский режим.

Новый глава МИД Сирии Фейсал Мекдад прибыл с первым официальным визитом в Тегеран 6 декабря. Он ранее провел переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.