В Париже обсудят включение 4 элемента из Ирана в список нематериального культурного наследия

15-я сессия ежегодного заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия пройдёт с 14 по 19 декабря 2020 года в Париже. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в режиме онлайн.

Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана представит на заседании 4 иранских элемента для включения в список нематериального культурного наследия.

Иран совместно с Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном представят Миниатюру, совместно с Арменией — Паломничество к монастырю святого Фаддея, совместно с Таджикистаном — Джашн-и-Мехрган (иранский и зороастрийский праздник), а совместно с Сирией — Уд (музыкальный инструмент).

В своем первоначальном решении Всемирный комитет по оценке реестра согласился с глобальной регистрацией двух элементов «Миниатюра» и «Паломничество к святому Фаддею» и предложил передать два элемента «праздник Мехреган» и «музыкальный инструмент Уд».