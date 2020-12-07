Китай призвал США вернуться в СВПД и снять санкции с Ирана

Комментируя заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса по иранской ядерной сделке, китайский дипломат заявила, что в настоящее время иранская ядерная проблема находится в серьезной ситуации и имеет очень сложную и чувствительную ситуацию.

Ранее Маас в интервью Spiegel сказал, что простого возвращения к СВПД будет недостаточно, понадобится его расширение.

"Мы призываем всех членов СВПД работать, чтобы защитить его, учитывая условия в регионе, сохраняя сдержанность на основе общих полученных знаний", добавила Чуньин

"Китай считает, что, несмотря на изменения в регионе, эффективное сохранение и соблюдение СВПД является основным предварительным условием для любого политического и дипломатического решения иранской ядерной проблемы", резюмировала она.