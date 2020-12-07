Шестое заседание Рабочей группы по энергетике между Ираном Австрией пройдет 9 декабря

"Шестое заседание Рабочей группы Иран-Австрия по вопросам энергетики с акцентом на возобновляемые источники энергии состоится в среду и с участием представителей Министерства энергетики, Президентского центра сотрудничества в области развития, Компании по оптимизации потребления топлива, Организации по возобновляемой энергии и производительности электроэнергии SATBA, Ассоциации возобновляемых источников энергии, Синдиката электроэнергии, компании Magfa, и представителей соответствующих австрийских организаций и компаний", сообщает пресс-служба министерства нефти.

Во встрече примут участие послы двух стран и специальные гости из стран ОПЕК и Союза солнечной энергетики (ISA).