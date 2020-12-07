7 дек. 2020 г., 17:30
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News Code: 84138723
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Шестое заседание Рабочей группы по энергетике между Ираном Австрией пройдет 9 декабря

Шестое заседание Рабочей группы по энергетике между Ираном Австрией пройдет 9 декабря

Тегеран, 7 декабря. ИРНА — В среду, 9 декабря в режиме видеоконференции пройдет 6-е заседание Рабочей группы по энергетике между Ираном Австрией.

"Шестое заседание Рабочей группы Иран-Австрия по вопросам энергетики с акцентом на возобновляемые источники энергии состоится в среду и с участием представителей Министерства энергетики, Президентского центра сотрудничества в области развития, Компании по оптимизации потребления топлива, Организации по возобновляемой энергии и производительности электроэнергии SATBA, Ассоциации возобновляемых источников энергии, Синдиката электроэнергии, компании Magfa, и представителей соответствующих австрийских организаций и компаний", сообщает пресс-служба министерства нефти.

Во встрече примут участие послы двух стран и специальные гости из стран ОПЕК и Союза солнечной энергетики (ISA).

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