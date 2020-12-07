7 дек. 2020 г., 17:02
Journalist ID: 2177
News Code: 84138697
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Иран продолжает поддерживать Астанинский процесс по Сирии

Иран продолжает поддерживать Астанинский процесс по Сирии

Тегеран, 7 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с новым министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом в Тегеране заявил, что Иран продолжает оказывать поддержку Астанинскому процессу по урегулированию кризиса в Сирии.

По сообщению иранского внешнеполитического ведомства, министры иностранных дел Ирана и Сирии стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, ситуацию в регионе, а также борьбу с терроризмом.

Стороны указали на стратегические отношения двух стран, подчеркнув необходимость расширения двусторонних м многосторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере.

Выразив удовлетворение продолжением политического процесса в Сирии, министр иностранных дел подчеркнул поддержку Исламской Республикой Иран Астанинского процесса и положительно оценил проведение недавнего саммита по беженцам.

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