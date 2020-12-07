Иран продолжает поддерживать Астанинский процесс по Сирии

По сообщению иранского внешнеполитического ведомства, министры иностранных дел Ирана и Сирии стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, ситуацию в регионе, а также борьбу с терроризмом.

Стороны указали на стратегические отношения двух стран, подчеркнув необходимость расширения двусторонних м многосторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере.

Выразив удовлетворение продолжением политического процесса в Сирии, министр иностранных дел подчеркнул поддержку Исламской Республикой Иран Астанинского процесса и положительно оценил проведение недавнего саммита по беженцам.