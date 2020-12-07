Байден должен вернуться к СВПД: редактор журнала Economist

Бывший эксперт университета Гарвард по международным вопросам в интервью ИРНА отметил, что возвращение Байдена к ядерной сделке должно служить основой для переговоров двух сторон о региональной безопасности и долгосрочных экономических интересах Ирана.

Что касается позиции Байдена по Ирану, он сказал: «Джо Байден, вероятно, будет иметь менее агрессивный подход к Ирану, хотя он не обязательно сразу же отменит санкции в отношении Тегерана».

Говоря о последствиях продолжения санкций США против Ирана, Джоши отметил, что в случае продолжения санкций, региональная безопасность останется нестабильной.

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