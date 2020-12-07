7 дек. 2020 г., 14:03
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Байден должен вернуться к СВПД: редактор журнала Economist

Байден должен вернуться к СВПД: редактор журнала Economist

Тегеран, 7 декабря, ИРНА – Избранный президент США Джо Байден должен вернуться к ядерной сделке, учитывая приверженность Ирана к своим обязательствам по СВПД. Об этом заявил редактор отдела обороны журнала The Economist Шашанк Джоши.

Бывший эксперт университета Гарвард по международным вопросам в интервью ИРНА отметил, что возвращение Байдена к ядерной сделке должно служить основой для переговоров двух сторон о региональной безопасности и долгосрочных экономических интересах Ирана.
Что касается позиции Байдена по Ирану, он сказал: «Джо Байден, вероятно, будет иметь менее агрессивный подход к Ирану, хотя он не обязательно сразу же отменит санкции в отношении Тегерана».
Говоря о последствиях продолжения санкций США против Ирана, Джоши отметил, что в случае продолжения санкций, региональная безопасность останется нестабильной.

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