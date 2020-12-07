7 дек. 2020 г., 14:00
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Иран лидирует по повышению качества научных статей мира

Иран лидирует по повышению качества научных статей мира

Тегеран, 7 декабря, ИРНА - Глава центра науки исламского мира (ISC) Мохаммад Джавад Дехгани сообщил, что качество научных статей Ирана поднялось на 10 позиций за последние 11 лет.

Согласно данным базы данных «Scopus», стандарты научных статей иранских исследователей в 2019 году увеличились на 5% по сравнению с 2018 годом.

По его словам, Иран занимает первое место по повышению научных статей мира. «По нормированному индексу цитируемости Иран поднялся с 23-го места в 2011 году до 12-го в 2020 году», отметил он.

«Согласно нормированному индексу цитируемости в базе данных «Scopus», в 2005 году статьи из Исламской Республики Иран получили примерно на 25% меньше цитирований, чем в среднем по миру. В 2019 году этот показатель достиг 1,13%, а это означает, что иранские статьи цитируются на 13% больше, чем в среднем по миру», добавил он.

Глобальный рейтинг Ирана с точки зрения нормированного индекса цитируемости за последние 10 лет показывает, что в 2011 году страна находилась на 23-м месте, которое постепенно улучшалось, так что в 2017 году на 18-м месте, в 2019 году на 14-м месте и в 2020 году Иран поднялся на 12-е место.

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