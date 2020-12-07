Иран лидирует по повышению качества научных статей мира

Согласно данным базы данных «Scopus», стандарты научных статей иранских исследователей в 2019 году увеличились на 5% по сравнению с 2018 годом.

По его словам, Иран занимает первое место по повышению научных статей мира. «По нормированному индексу цитируемости Иран поднялся с 23-го места в 2011 году до 12-го в 2020 году», отметил он.

«Согласно нормированному индексу цитируемости в базе данных «Scopus», в 2005 году статьи из Исламской Республики Иран получили примерно на 25% меньше цитирований, чем в среднем по миру. В 2019 году этот показатель достиг 1,13%, а это означает, что иранские статьи цитируются на 13% больше, чем в среднем по миру», добавил он.

Глобальный рейтинг Ирана с точки зрения нормированного индекса цитируемости за последние 10 лет показывает, что в 2011 году страна находилась на 23-м месте, которое постепенно улучшалось, так что в 2017 году на 18-м месте, в 2019 году на 14-м месте и в 2020 году Иран поднялся на 12-е место.