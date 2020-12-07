Иран не идет на компромисс по своей национальной безопасности

«Теперь у нас новая возможность, чтобы продолжать прежний правильный путь. Остальные стороны должны возвращаться к ядерному соглашению, выполнив свои обязательства, а Иран тогда будет реализовать свои обязательства, как уже было объявлено», заявил пресс-секретарь МИД ИРИ в своем брифинге в формате видеоконференции.

Хатибзаде напомнил, что европейские страны были одной из сторон, которые не выполнили свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также выразил надежду на то, что Европа признает свою позицию и свои возможности.

«Верховный представитель ЕС по внешней политике был гарантом реализации ядерной сделки, тогда страны, как Германия даже не смогли выполнять свои обязательства перед Ираном», добавил иранский дипломат.

«Иран не ведет переговоры и не идет на компромисс по своей национальной безопасности», подчеркнул Хатибзаде, отметив: «Иран знает о своих правах и обязанностях и напомнил другой стороне об их правах и обязанностях. То, что не было достигнуто при политике максимального давления, не достигается другими методами».

Говоря о просьбе некоторых региональных стран для участия в возможных переговорах, Хатибзаде заявил: «Ряд стран приложили все усилия для достижения своих целей при администрации уходящего из Белого дома президента. Они потратили свои деньги на покупку безопасность на несколько дней. Понятно, что они сегодня обеспокоены».

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