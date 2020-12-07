7 дек. 2020 г., 11:53
Journalist ID: 2390
News Code: 84138115
0 Persons

Tags

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана увеличился на 13%

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана увеличился на 13%

Тегеран, 7 декабря, ИРНА - Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана за первые 8 месяцев текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 г.) увеличился на 27% в весовом выражении и 13% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил замдиректора иранской таможенной службы Мехрдад Джамал Арванаги.

Он в понедельник сообщил ИРНА, что общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции за указанный период составил 5 млн 450 тыс. тонн на сумму 3 млрд 842 млн 135 тыс. долларов, в то время объем экспорта в прошлом году составил 4 млн 285 тыс. тонн на сумму 3 млрд 400 млн долларов.
В первую десятку продукций сельского хозяйства за указанный период вошли фисташки, помидоры, арбузы, томатная паста, ядра фисташек и яблоки. Иранский чиновник отметил, что общий вес этих продукций составил 1,518 млн тонн на сумму 1,312 млрд долларов.
По его словам, такие показатели свидетельствуют о том, что экономические санкции и ограничения из-за распространения коронавируса не смогли оказать влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
2 + 1 =