Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана увеличился на 13%

Он в понедельник сообщил ИРНА, что общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции за указанный период составил 5 млн 450 тыс. тонн на сумму 3 млрд 842 млн 135 тыс. долларов, в то время объем экспорта в прошлом году составил 4 млн 285 тыс. тонн на сумму 3 млрд 400 млн долларов.

В первую десятку продукций сельского хозяйства за указанный период вошли фисташки, помидоры, арбузы, томатная паста, ядра фисташек и яблоки. Иранский чиновник отметил, что общий вес этих продукций составил 1,518 млн тонн на сумму 1,312 млрд долларов.

По его словам, такие показатели свидетельствуют о том, что экономические санкции и ограничения из-за распространения коронавируса не смогли оказать влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана.