Иранское кино будет присутствовать в Англии, Италии, Португалии и Сербии

Фильм «Барсук» режиссера Казем Молаи будет показан в основной части 74-го Международного кинофестиваля «Итальянский календарь» в продолжении его мировой премьеры. «Барсук» — это история женщины по имени Судех Шарифзадеган, которая накануне повторного замужества сталкивается с трудной проблемой в личной жизни.

Мультфильм «Эта сторона, другая сторона» режиссера Лиды Фазли получил три награды на международных фестивалях. В последние дни этот короткометражный фильм получил награду за лучший анимационный фильм на фестивале Scrittura e Imagine Film в Италии и Chorta Film Festival в Португалии, а также на фестивале специальных фильмов для детей и подростков в Сербии.

Короткометражный фильм «Овцы сожрут нас», созданный совместно Мостафой Ростампуром и Атефехом Резаяном, попал на первый конкурс фильмов Minute Shorts в Великобритании. Этот фестиваль пройдет онлайн с 10 по 17 января.