Афганские железнодорожники проведут обучение в Иране

Мохаммад Расули в воскресенье, накануне открытия железнодорожной линии Хаф-Герат заявил, что эксплуатация железнодорожной линии Хаф-Герат начнется сразу после открытия этой железнодорожной линии.

Что касается сотрудничества Ирана в обучении афганских железнодорожников, он сказал: «В прошлом мы сотрудничали с Афганистаном и проводили учебные курсы для железнодорожников страны. Но для этого огромного железнодорожного проекта мы также будем обучать афганские силы в 2 этапа».

По его словам, «на данный момент директора афганских железных дорог прошли обучение в Иране в ходе учебных курсов. Теперь, на первом этапе, представленный афганский персонал должен пройти обучение в Центре развития железных дорог и технологий Ирана».

Как отметил чиновник, «на втором этапе еще одна группа афганских железнодорожников будет проводить ​​ обучение в Иране».