Посол Ирана: эффективное присутствие иранских студентов за рубежом - это усиление дипломатии

Тегеран, 6 декабря, ИРНА – Франция и Германия, якобы главные сторонники сохранения ядерной сделки с Ираном, недавно заявили о необходимости исправления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для возвращения США к соглашению, не упоминая о своих невыполненных обязательствах и американской стороне как главном нарушителе международного договора.