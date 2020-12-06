6 дек. 2020 г., 20:45
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News Code: 84137508
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Посол Ирана: эффективное присутствие иранских студентов за рубежом - это усиление дипломатии

Посол Ирана: эффективное присутствие иранских студентов за рубежом - это усиление дипломатии

Тегеран, 6 декабря, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали назвал эффективное и активное присутствие иранских студентов за рубежом фактором укрепления дипломатии на церемонии, состоявшейся в Москве в воскресенье, 6 декабря.

Церемония празднования Дня студента была проведена с участием иранских студентов российских вузов Исламской ассоциацией иранских студентов, обучающихся в Москве, и посольством Исламской Республики Иран.

Джалали назвал присутствие большего числа иранских студентов в зарубежных университетах хорошей возможностью для содействия процессу дипломатии в стране. «Большое количество иранских студентов обучаются в российских университетах».

По последним статистическим данным, в московских вузах обучаются около 3000 иранских студентов.

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