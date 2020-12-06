Посол Ирана: эффективное присутствие иранских студентов за рубежом - это усиление дипломатии

Церемония празднования Дня студента была проведена с участием иранских студентов российских вузов Исламской ассоциацией иранских студентов, обучающихся в Москве, и посольством Исламской Республики Иран.
Джалали назвал присутствие большего числа иранских студентов в зарубежных университетах хорошей возможностью для содействия процессу дипломатии в стране. «Большое количество иранских студентов обучаются в российских университетах».
По последним статистическим данным, в московских вузах обучаются около 3000 иранских студентов.
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