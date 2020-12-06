В Иране сообщили о деталях убийства иранского ученого-ядерщика

Рамезан Шариф на церемонии поминовения Мохсена Фахризаде, заявив, что с самого начала революции американцы не пошли на компромисс с иранским народом, сказал: «До победы революции все дела страны находились в руках американской власти. После революции интересы Соединенных Штатов и сионистов оказались под угрозой, и сионисты видели в великой нации Ирана препятствие для своих преступлений».

Подчеркнув, что сионисты являются оккупантами и не имеют цивилизационных корней, представитель КСИР сказал: «Этот режим убил 2700 элит в регионе за последние 70 лет. Сами сионисты гордятся этими убийствами и опубликовали названия этих убийств в нескольких книгах».

«Исламский Иран достиг многих научных достижений благодаря крови мучеников, и Верховный лидер революции также уделяет большое внимание достижению в научной области», - заключил он.