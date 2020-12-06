Культурные отношения между Ираном и Россией не должны сократиться из-за COVID-19

Президент Российско-иранского общества дружбы в интервью ИРНА призвал властей двух стран расширять культурное взаимоотношение двух стран в период пандемии коронавируса.

"Мы заинтересованы к развитию двусторонних отношений между Ираном и Россией, и готовы сыграть свою роль в этой области", отметил он.

По его словам, культурные программы Ирана и России могут продолжаться, соблюдая меры предосторожности. Он также заявил о проведении культурных конференций в формате видеоконференции.

Полищук подчеркнул необходимость участия двух стран в кинофестивалях и книжных выставках в Иране и России.

Российский востоковед отметил, что обе страны должны лучше узнать друг друга, и это может способствовать развитию двусторонних отношений.