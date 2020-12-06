Иран – одна из ведущих держав в Азии, производящая 24 биотехнологических препарата

Сорена Саттари, имея в виду получение лицензии на тестирование на людях первой вакцины от коронавируса в стране, сказал, что «вскоре три другие группы получат лицензию на тестирование этой вакцины на людях».

«Что касается вакцины для человека, то впервые частные компании произвели вакцину против рака шейки матки, и вскоре вакцина от гриппа будет производиться для людей в стране, что избавляет нас от необходимости импортировать эту вакцину в следующем году», - отметил он.

По его словам, «хорошие результаты были также получены в области вакцин против гриппа домашнего скота и птицы».

«Мы планируем произвести пять или шесть вакцин для человека к концу срока нынешнего правительства, и инвестором всех из них является частный сектор», - заключил он.