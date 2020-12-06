6 дек. 2020 г., 12:41
Journalist ID: 2388
News Code: 84136817
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Иран – одна из ведущих держав в Азии, производящая 24 биотехнологических препарата

Иран – одна из ведущих держав в Азии, производящая 24 биотехнологических препарата

Тегеран, 6 декабря, ИРНА - Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари, заявив, что в последние годы наблюдается хорошая поддержка роста биотехнологических компаний, отметил, что в настоящее время в стране производится 24 биотехнологических препарата.

Сорена Саттари, имея в виду получение лицензии на тестирование на людях первой вакцины от коронавируса в стране, сказал, что «вскоре три другие группы получат лицензию на тестирование этой вакцины на людях».

«Что касается вакцины для человека, то впервые частные компании произвели вакцину против рака шейки матки, и вскоре вакцина от гриппа будет производиться для людей в стране, что избавляет нас от необходимости импортировать эту вакцину в следующем году», - отметил он.

По его словам, «хорошие результаты были также получены в области вакцин против гриппа домашнего скота и птицы».

«Мы планируем произвести пять или шесть вакцин для человека к концу срока нынешнего правительства, и инвестором всех из них является частный сектор», - заключил он.

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