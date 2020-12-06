Противоречивый подход Европы к СВПД

Европейские страны утверждают, что ядерное соглашение с Ираном считается большим успехом во внешней политике. Благодаря этой сделке, они надеялись на восстановление стабильности в регионе и возобновление своих торговых отношений с Ираном благодаря. Германия, Франция и Великобритания были основными игроками переговоров, которые через 12 лет увенчались успехом.

Односторонний выход США из ядерного соглашения в 2018 году и восстановления экономических санкций, не только подорвало доверие Ирана к Западу, но и стало поводом для отказа европейцев от взятых на себя обязательств под давлением Вашингтона. За последние годы после выхода США из СВПД, страны евротройки постоянно подчеркивали необходимость сохранении ядерной сделки и возвращения Соединенных Штатов к соглашению, но их требование осталось пустыми словами, и они практически не предприняли никаких действий для улучшения ситуации в Иране.

Из-за жестких санкций США в отношении иранского народа европейские финансовые и экономические институты отказались от своих обязательств перед иранскими партнерами и присоединились к давлениям США, в том числе к тому, что европейские банки отказываются переводить деньги в Иран и из него.

Следует отметить, что те, кто не смог поддерживать СВПД и просто наблюдали за нарушениями со стороны США, должны расплачиваться за этот недостаток, учитывая, что региональная безопасность связана с европейской безопасностью. Именно поэтому европейцы должны активнее восстановливать свой статус, чтобы гарантировать свое будущее.