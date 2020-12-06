Постпред Ирана снова подверг критике раскрытие конфиденциальной информации МАГАТЭ

«Прежде чем говорить о корнях этих проблем, я должен указать, что в разное время, исходя из обязательств нашей страны и миссии, данной МАГАТЭ Советом управляющих, Агентство готовит доклады о проверке соблюдения и представляет их Совету управляющих. В течение долгого времени доклады МАГАТЭ о гарантиях, которые также были очень подробными, готовились и распространялись среди членов, а за последние пять лет доклады о ядреной сделке были заменены», - сказал он.

«Но на этом пути возникают две проблемы: во-первых, на каком уровне детали деятельности по гарантиям должны быть отражены в этих отчетах, а во-вторых, механизм отчетности для членов МАГАТЭ полностью ошибочен, и эти отчеты до того, как они будут рассекречены, просочились в СМИ. Итак, мы объявили МАГАТЭ, что публикация второстепенной информации в отчетах должна быть минимизирована, а ненужные данные не должны отражаться. Недавно мы возобновили переговоры с МАГАТЭ», - сказал он.

При этом он отметил, что в ближайшее время Ирана будет серьезно следить за этим делом.

Ранее посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади раскритиковал обнародование конфиденциального доклад Международного агентства по атомной энергии о плане Ирана по установке трех новых каскадов центрифуг в Натанзе.