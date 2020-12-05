Короткометражный фильм из Ирана попал в конкурс FFTG в США

«Пузырь» — это история человека, который покидает свою страну без присмотра и неосведомленности, а в изгнании его мать не отвечает на его звонки. «Пузырь» - это история человеческих странствий по чужой стране, история судьбы, бездомности и борьбы за то, чтобы найти способ продолжить жить, но горе разлуки с родиной и жизни в напряжении разрушительно.

21-минутный короткометражный фильм был снят в Турции и Иране и был номинирован на официальную награду жюри и премию «FFTG Awards» в США.