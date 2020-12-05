5 дек. 2020 г., 20:28
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News Code: 84136092
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Короткометражный фильм из Ирана попал в конкурс FFTG в США

Короткометражный фильм из Ирана попал в конкурс FFTG в США

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Короткометражный фильм «пузырь» Хамеда Ориб попал в конкурс международного кинофестиваля FFTG в США.

 «Пузырь» — это история человека, который покидает свою страну без присмотра и неосведомленности, а в изгнании его мать не отвечает на его звонки. «Пузырь» - это история человеческих странствий по чужой стране, история судьбы, бездомности и борьбы за то, чтобы найти способ продолжить жить, но горе разлуки с родиной и жизни в напряжении разрушительно.

21-минутный короткометражный фильм был снят в Турции и Иране и был номинирован на официальную награду жюри и премию «FFTG Awards» в США.   

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