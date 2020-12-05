Иран активно принимает участие в специализированных комитетах Всемирной туристской организации

"Иран стал членом двух специализированных комитетов организации: Образовательного комитета по виртуальному туризму и Международного комитета по защите туристических кодов. Это третье присутствие Ирана в специализированных структурах Всемирной туристской организации за последние три месяца", сказал Касеми на заседании рабочей группы по реформированию правовой базы членства Всемирной туристской организации.