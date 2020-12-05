5 дек. 2020 г., 19:03
Journalist ID: 2177
News Code: 84136033
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Иран активно принимает участие в специализированных комитетах Всемирной туристской организации

Иран активно принимает участие в специализированных комитетах Всемирной туристской организации

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Генеральный директор по маркетингу и развитию туризма при министерстве культурного наследия, туризма и ремесел Мохаммад Касеми объявил об активном присутствии Министерства в специализированных комитетах Всемирной туристской организации.

"Иран стал членом двух специализированных комитетов организации: Образовательного комитета по виртуальному туризму и Международного комитета по защите туристических кодов. Это третье присутствие Ирана в специализированных структурах Всемирной туристской организации за последние три месяца", сказал Касеми на заседании рабочей группы по реформированию правовой базы членства Всемирной туристской организации.

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