Торевтика — тысячелетнее искусство

Торевтика — это искусство нанесения рисунков и изображений молотком на поверхности из золота, серебра, меди, латуни или других металлов с использованием устройства, напоминающего долото, называемого резцом.

Моунесан добавил, что художники сначала покрывают одну сторону поверхности, на которую они собираются нанести картину, раствором дегтя или штукатурки, чтобы смягчить удары молотком.

Это также помогает им избежать прокола тонкого металла. Исследователи считают, что искусство зародилось в Ширазе. Но сейчас в Ширазе, Исфахане, Боруджеде, Табасе и других иранских городах существуют разные стили торевтики.