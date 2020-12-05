5 дек. 2020 г., 18:11
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Торевтика — тысячелетнее искусство

Торевтика — тысячелетнее искусство

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Мунесан заявил в субботу, что торевтика - это тысячелетнее искусство, которое стало популярным в эпоху Ахеменидов и достигло своего апогея в эпоху Сасанидов.

Торевтика — это искусство нанесения рисунков и изображений молотком на поверхности из золота, серебра, меди, латуни или других металлов с использованием устройства, напоминающего долото, называемого резцом.

Моунесан добавил, что художники сначала покрывают одну сторону поверхности, на которую они собираются нанести картину, раствором дегтя или штукатурки, чтобы смягчить удары молотком.

Это также помогает им избежать прокола тонкого металла. Исследователи считают, что искусство зародилось в Ширазе. Но сейчас в Ширазе, Исфахане, Боруджеде, Табасе и других иранских городах существуют разные стили торевтики.

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