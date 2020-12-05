5 дек. 2020 г., 17:31
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News Code: 84135935
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Американская компания купила право на трансляцию фильма иранского режиссера

Американская компания купила право на трансляцию фильма иранского режиссера

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Самая известная американская компания по показу неанглоязычных фильмов в США «Strand Releasing» купила право на трансляцию фильма «Дети солнца» иранского режиссера Маджида Маджиди.

По данным Variety, Strand Releasing купила права на показ иранского фильма «Дети солнца» для американских кинотеатров.

Фильм рассказывает историю 12-летнего Али и трёх его друзей. Вместе они упорно трудятся, чтобы выжить и поддержать свои семьи, выполняя посильные поручения в гараже. В поисках лёгких денег они попутно совершают мелкие преступления. Однако всё меняется, когда Али поручают найти спрятанное под землей сокровище, но сначала он должен записаться в Школу солнца, благотворительное учреждение, которое пытается обучать беспризорных детей и детей чернорабочих.

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