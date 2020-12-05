Американская компания купила право на трансляцию фильма иранского режиссера

По данным Variety, Strand Releasing купила права на показ иранского фильма «Дети солнца» для американских кинотеатров.

Фильм рассказывает историю 12-летнего Али и трёх его друзей. Вместе они упорно трудятся, чтобы выжить и поддержать свои семьи, выполняя посильные поручения в гараже. В поисках лёгких денег они попутно совершают мелкие преступления. Однако всё меняется, когда Али поручают найти спрятанное под землей сокровище, но сначала он должен записаться в Школу солнца, благотворительное учреждение, которое пытается обучать беспризорных детей и детей чернорабочих.