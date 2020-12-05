Иран занял 19-е место в мире по объему экспорта стальных слитков

Согласно данным «Trade Map», по итогам 2019 года Иран занял 159-е место по объему импорта стали среди 196 стран.

Как сообщает «Trade Map», Исламская Республика в 2019 году занял 53-е место по объему экспорта стальной продукции. Кроме того, Иран заняла 85-е место по объему импорта стальной продукции среди 226 стран.

Таким образом, объем импорта стальных слитков в Иран составил $42 млн, а стальной продукции — $302 млн.

Объем экспорта стальных слитков и стальной продукции из Ирана составил $312 и $252 млн соответственно.