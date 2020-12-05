По данным организации, число абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в Иране составляет 9,479 млн, а абонентов мобильного широкополосного доступа в Интернет — 76,531 млн.

Таким образом, уровень проникновения услуг широкополосного доступа в сеть интернет по Ирану достиг 102%.

Стоит отметит, что в 2016 году Количество абонентов широко­полосного доступа в интернет в Иране составило 42 млн, а уровень проникновения услуг широкополосного доступа в сеть интернет по стране — 53%.