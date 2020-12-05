Комплекс судостроительной промышленности Ирана лидирует по морской промышленности на Ближнем Востоке

Он назвал компанию «Комплекс судостроительной и оффшорной промышленности Ирана (ISOICO)» крупнейшей инфраструктурой морской отрасли в стране и одной из крупнейших морских отраслей на Ближнем Востоке.

По его словам, «Комплекс судостроительной и оффшорной промышленности Ирана (ISOICO)» прямо и косвенно оказывает влияние на другие отрасли промышленности страны.

Компания «Комплекс судостроительной и оффшорной промышленности Ирана (ISOICO)» основана в 1973 году для ремонта и строительства различных судов, а также для разработки и ремонта нефтегазовых платформ на западе Хормозгана.

Этот комплекс с усилиями иранскими специалистами имеет возможность проводить ремонтные работы на крупнотоннажных судах водоизмещением 500 000 тонн.

Напомним, ISOICO построил первый в Иране океанский лайнер под названием «Иран-Арак». Он был спущен на воду в южном городском порту Хормозган в 2009 году.