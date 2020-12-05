Между портами Астрахани и Ирана начала работать контейнерная линия

2 декабря состоялась погрузка на судно первой крупной партии контейнеров (60 TEU) с продуктами питания, картоном, зерном. Через несколько дней эти контейнеры отправятся из Астрахани, - сообщает "Эксперт Юг".
Контейнерная линии на Каспийском море с базовым маршрутом порт Астрахань – северные порты Ирана и обратно создается в рамках развития международного транспортного коридора "Север – Юг". Новый сервис будет действовать в особой портовой экономической зоне.
Сейчас на линии работают два судна вместимостью в 131 контейнер, каждый длиной 20 футов.
Основными преимущества контейнерной линии на Каспийском море являются судовые партии от одного контейнера, регулярные рейсы между портами и фиксированные тарифы без привязки к рынку или сезону.
Москва, 5 декабря. ИРНА — ООО "Каспийские контейнерные линии" (Санкт-Петербург) запускает в тестовом режиме линию по доставке контейнеров из порта Астрахани в порты Ирана, говорится в сообщении министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области.
2 декабря состоялась погрузка на судно первой крупной партии контейнеров (60 TEU) с продуктами питания, картоном, зерном. Через несколько дней эти контейнеры отправятся из Астрахани, - сообщает "Эксперт Юг".
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