Терроризм и политика двойных стандартов западных стран

Иран – один из международных игроков, который не только в очередной раз становился жертвой иностранных агрессий, но и его ученые подвергались террористическим актам.

Неспособность врагов остановить мирную атомную промышленность Ирана, которая стала традиционным знанием страны, привела их к саботажу.

Реакция властей разных стран мира по убийству иранского ученого-ядерщика станет очевидной политика двойных стандартов западных стран по терроризму. Они закрыли глаза на убийство ни в чем не повинных людей Йемена арабской коалицией во главе с Аль-Саудом.

Западные страны, в частности США, всегда поддерживали зверское поведение сионистского режима в отношении палестинского народа и оккупированных земель. США неоднократно наложили вето на действия других стран-членов ООН против сионистского режима. США с 1972 года наложили вето на более 40 резолюций ООН против Израиля.

Поддержка администрации Дональда Трампа сионистского режима также была всем известной. Такие акты, как выход США из ЮНЕСКО в поддержку Израиля, перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, улучшение отношений арабских стран с Израилем являются лишь несколькими примерами такой поддержки режима, который известен как символ «государственного терроризма» в мире.

Политика двойных стандартов Запада по различным вопросам, особенно терроризму и правам человека, всегда подвергались резкой критике.

Напомним, замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде в пятницу 27 ноября был убит в результате террористической операции сионистским режимом.

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