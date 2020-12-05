5 дек. 2020 г., 10:34
Journalist ID: 2177
News Code: 84135143
0 Persons

Чилийский аналитик: убийство Фахризаде — очевидный заговор Израиля против стабильности Ирана

Чилийский аналитик: убийство Фахризаде — очевидный заговор Израиля против стабильности Ирана

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Убив иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде при поддержке США, Израиль пытается спровоцировать Иран для начала войны и подорвать стабильность страны, чтобы не позволит новой администрации Вашингтона вернуться к ядерной сделке, считает профессор международных отношений и Ближнего Востока Никола Хадва.

Старший журналист аналитик из Чилии в интервью ИРНА , охарактеризовал убийство Фахризаде как израильский заговор и не счел случайным совпадение теракта с последними неделями правления Дональда Трампа и накануне  начала работы администрации Байдена.

"Фактически, мы должны сказать, что это убийство - общая цель Тель-Авива, Эр-Рияда и нынешней администрации Вашингтона. Все они стремятся дестабилизировать Иран", сказал он.

"Израиль при поддержке администрации Трампа хочет втянуть Иран в войну, чтобы создать необходимые условия для ослабления страны, а также не дать администрации Вашингтона вернуться к ядерной сделке. Но Дональд Трамп, несмотря на то, что его окружают 16 сионистских советников, не в состоянии продвигать этот план", сказал он.

Замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал ученым-ядерщиком в пятницу, 27 ноября был убит в результате террористической операции сионистским режимом.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 7 =