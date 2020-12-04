Посол Ирана в ЮНЕСКО призвал осудить убийство иранского ученого

«Все вы знаете, что шесть дней назад террористы убили пятого видного иранского ученого. Сотни ученых были убиты в развивающихся странах в течение многих лет, и международное сообщество все еще молчит», - сказал он.

«Сегодня не только как иранец, но и как студент университета, который провел двадцать лет своей жизни в этом доме науки, образования и культуры, я призываю ЮНЕСКО действовать и предпринять действия. Терроризм в основном осуждается, независимо от того, кто его жертва, будь то ученый, учитель, журналист или кто-либо еще», - добавил он.

Заместитель министра обороны и руководитель научно-исследовательской и инновационной организации Министерства обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал выдающимся ученым-ядерщиком и специалистом в области обороны Ирана, в пятницу вечером 27 ноября, на бульваре Шахида Мостафа Хомейни в Абсарде, Дамаванд, погиб в результате террористической операции сионистского режима.