4 дек. 2020 г., 21:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84134773
0 Persons

Постпред Ирана: МАГАТЭ должно отвечать за защиту конфиденциальной информации

Постпред Ирана: МАГАТЭ должно отвечать за защиту конфиденциальной информации

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади раскритиковал обнародование конфиденциального доклад Международного агентства по атомной энергии о плане Ирана по установке трех новых каскадов центрифуг в Натанзе.

«Сегодня конфиденциальный доклад МАГАТЭ, указавший на содержание конфиденциального письма Ирана, появился в СМИ сразу же, даже до того, как члены Совета управляющих смогли его отследить», - написал он в Тwitter.

«МАГАТЭ не только несет ответственность за обновление событий, но также должно обеспечивать защиту конфиденциальной информации о гарантиях принимающей страны», - отметил он.

«Если МАГАТЭ и страны-члены будут снова подвергаться критике за этот «пробел» в конфиденциальности, МАГАТЭ следует пересмотреть свои механизмы обеспечения конфиденциальности, включая использование внутреннего сайта в качестве инструмента для переписки», - добавил он.

 Это не первый случай, когда МАГАТЭ передает СМИ конфиденциальные сообщения о ядерной деятельности Ирана.

Ранее постоянный представитель России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Михаил Ульянов также возражал против раскрытия секретных отчетов МАГАТЭ для СМИ.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 4 =