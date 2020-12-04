Постпред Ирана: МАГАТЭ должно отвечать за защиту конфиденциальной информации

«Сегодня конфиденциальный доклад МАГАТЭ, указавший на содержание конфиденциального письма Ирана, появился в СМИ сразу же, даже до того, как члены Совета управляющих смогли его отследить», - написал он в Тwitter.

«МАГАТЭ не только несет ответственность за обновление событий, но также должно обеспечивать защиту конфиденциальной информации о гарантиях принимающей страны», - отметил он.

«Если МАГАТЭ и страны-члены будут снова подвергаться критике за этот «пробел» в конфиденциальности, МАГАТЭ следует пересмотреть свои механизмы обеспечения конфиденциальности, включая использование внутреннего сайта в качестве инструмента для переписки», - добавил он.

Это не первый случай, когда МАГАТЭ передает СМИ конфиденциальные сообщения о ядерной деятельности Ирана.

Ранее постоянный представитель России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Михаил Ульянов также возражал против раскрытия секретных отчетов МАГАТЭ для СМИ.