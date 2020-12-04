Зариф прокомментировал решение Германии о присоединении Израиля к ЕС

Министр иностранных дел Ирана, сославшись на новости TRT, что Германия намерена признать сионистский режим европейской страной и немедленно предоставить вакцину от коронавируса сионистам, заявил: «Остановите отвратительный коронавирусный апартеид».

Зариф также сослался на заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о необходимости заключения другого соглашения по иранской ядерной программе. «Придерживайтесь своих обязательств по резолюции Совета Безопасности и прекратите нарушать ядерную сделку и прекратите свое деструктивное поведение в нашем регионе и продажу оружия на 100 миллиардов долларов странам Персидского залива и слепую поддержку израильских террористических актов», - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии в интервью немецкой газете Der Spiegel в пятницу, следя за политикой Белого дома, заявил, что «Нам нужна такая ядерная сделка с Ираном, которая служит нашим интересам».