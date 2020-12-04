Иран: Международное сообщество должно решительно отреагировать на теракты

Эсмаил Багаи, постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в Женеве, направил письмо Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому, в котором говорится об убийстве иранского ученного Мохсена Фахризаде.

Он, указав на ценные услуги этого выдающегося исследователя в области здравоохранения в производстве первого теста для обнаружения коронавируса в Иране, а также руководство проектом по производству вакцины против Covid-19, назвал его убийство продолжением политики всестороннего давления на иранский народ. Он подчеркнул, что молчание и бездействие против этого убийства недопустимы вообще, потому что это нормализует и повторит подобные преступления во всех частях мира.

Заместитель министра обороны и руководитель научно-исследовательской и инновационной организации Министерства обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал выдающимся ученым-ядерщиком и специалистом в области обороны Ирана, в пятницу вечером 27 ноября, на бульваре Шахида Мостафа Хомейни в Абсарде, Дамаванд, погиб в результате террористической операции сионистского режима.