4 дек. 2020 г., 11:04
Journalist ID: 2388
News Code: 84134397
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ШОС осудила убийство иранского ученного

ШОС осудила убийство иранского ученного

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - В заявлении, осуждающем убийство иранского ученого из оборонной промышленности Мохсена Фахризаде, Шанхайская организация сотрудничества назвала это чудовищным актом.

В заявлении межправительственной организации говорится, что она осуждает убийство иранского ученого Фахризаде 27 ноября в Тегеране.
"ШОС решительно осуждает все попытки дестабилизировать регион, а также терроризм.
Организация считает, что такие действия не только противоречат всем нормам межгосударственных отношений и международного права, но и угрожают миру и стабильности в нестабильном регионе", говорится в заявлении. 

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