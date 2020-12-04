ШОС осудила убийство иранского ученного

В заявлении межправительственной организации говорится, что она осуждает убийство иранского ученого Фахризаде 27 ноября в Тегеране.

"ШОС решительно осуждает все попытки дестабилизировать регион, а также терроризм.

Организация считает, что такие действия не только противоречат всем нормам межгосударственных отношений и международного права, но и угрожают миру и стабильности в нестабильном регионе", говорится в заявлении.