ШОС осудила убийство иранского ученного

В заявлении межправительственной организации говорится, что она осуждает убийство иранского ученого Фахризаде 27 ноября в Тегеране.
"ШОС решительно осуждает все попытки дестабилизировать регион, а также терроризм.
Организация считает, что такие действия не только противоречат всем нормам межгосударственных отношений и международного права, но и угрожают миру и стабильности в нестабильном регионе", говорится в заявлении.
Тегеран, 4 декабря, ИРНА - В заявлении, осуждающем убийство иранского ученого из оборонной промышленности Мохсена Фахризаде, Шанхайская организация сотрудничества назвала это чудовищным актом.
В заявлении межправительственной организации говорится, что она осуждает убийство иранского ученого Фахризаде 27 ноября в Тегеране.
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