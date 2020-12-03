4 дек. 2020 г., 00:24
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News Code: 84134297
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Убийство иранского ученого стало признаком неспособности врагов Ирана: Рухани

Убийство иранского ученого стало признаком неспособности врагов Ирана: Рухани

Тегеран, 4 декабря, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани назвал убийство сионистами иранского ученого великим и бесчеловечным преступлением.

В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг Хасан Рухани выразил признательность за сочувствие страны к иранскому народу и осуждение Анкарой убийства. «Нам ясно, каким образом было совершено это убийство и кем оно было осуществлено», отметил он.

По его словам, «Убийство этого ученого было большим преступлением и бесчеловечным актом».

Заместитель министра обороны и руководитель научно-исследовательской и инновационной организации Министерства обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал выдающимся ученым-ядерщиком и специалистом в области обороны Ирана, в пятницу вечером 27 ноября, на бульваре Шахида Мостафа Хомейни в Абсарде, Дамаванд, погиб в результате террористической операции сионистского режима.

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