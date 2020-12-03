4 дек. 2020 г., 00:17
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News Code: 84134295
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Иран потребовал от МАГАТЭ осудить убийство Фахризаде

Иран потребовал от МАГАТЭ осудить убийство Фахризаде

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Посол и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гарибабади направил письмо генеральному директору Международного агентства по атомной энергии, в котором призвал к четкому и безоговорочному осуждению убийства известного ученого-ядерщика в области обороны Ирана Мохсена Фахризаде.

«Убийство Мохсена Фахризаде является продолжением террористических актов, которые начались десять лет назад с убийства нескольких иранских ученых-ядерщиков в 2010, 2011 и 2012 годах, что требует должного внимания со стороны международного сообщества и соответствующих международных организаций», - говорится в письме.

«Исламская Республика Иран твердо надеется, что Международное агентство по атомной энергии осудит этот террористический акт прозрачным и безоговорочным образом. МАГАТЭ должно воздерживаться от убийств ученых-ядерщиков и саботажа мирных ядерных объектов члена Договора о нераспространении ядерного оружия и Международного агентства по атомной энергии», - подчеркивается в письме.

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