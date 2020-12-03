Зариф призвал Европу и США выполнить свои обязательства по ядерной сделке

"Иран выполнит свои обязательства по СВПД, если европейцы и США выполнят свои обязательства по ядерной сделке", сказал он на "Средиземноморском диалоге".

"США вышли из ядерной сделки, но не вышли из ООН, они по-прежнему должны следовать обязательствам как член Собвеза ООН – есть резолюция 2231 СБ ООН утвердившая ядерную сделку, которую они должны соблюдать", сказал он.

"У США есть обязательства в соответствии с резолюцией, они не могут выдвигать условия (по переговорам)", - добавил министр, подчеркнув прежнюю позицию Тегерана – ядерную сделку нельзя пересмотреть.