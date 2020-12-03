Убийство ведущего физика-ядерщика из Ирана не останется без ответа

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — Убийство ведущего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде под Тегераном, скорее всего, не останется без ответа, считает российский политолог Евгений Сатановский.

Российские политологи в беседе с корреспондентами Царьграда прокомментировали заявление иранской стороны по поводу убийства ведущего физика-ядерщика страны Мохсена Фахризаде под Тегераном.

Политолог Евгений Сатановский не исключил, что власти Ирана решатся на вендетту, заметив, что аналогичные события уже наблюдались. Тем не менее точно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации не представляется возможным, добавил он.

Востоковед, политолог Карине Геворгян также считает, что Тегеран в конечном счёте совершит акт возмездия. Тем не менее этот шаг может быть отложен в связи с внутренними проблемами в стране, предположила она.

Замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал ученым-ядерщиком в пятницу, 27 ноября был убит в результате террористической операции сионистским режимом.