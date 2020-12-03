Несмотря на санкции, Иран продолжает реализовать энергетические проекты, сказал Рухани

Рухани выступил с этими заявлениями на церемонии открытия ряда энергетических проектов в четверг. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

По его словам, нынешняя война не носит военного и оборонительного характера. "Это психологическая и политическая война", сказал он.

Он добавил, что никто в Соединенных Штатах и Европе не думал, что Иран сможет противостоять экономической войне в течение трех лет, отметив, что несколько лидеров мира спрашивали его, как Иран может справиться в таких жестких условиях.

"Несомненно, люди сильно пострадали, но изо всех сил пытались противостоять давлению с целью помочь правительству", сказал он, добавив, что за три года строгих санкций подача электроэнергии, воды и природного газа не была прекращена. "Не только Ирану не нужно было импортировать бензин и газойль, но у него также был экспорт", указал он.

По его словам, Иран встал на ноги и был самодостаточен в производстве пшеницы.