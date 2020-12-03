3 дек. 2020 г., 14:08
Journalist ID: 2177
News Code: 84133862
0 Persons

Посол Ирана высоко оценил позицию и осуждение Россией убийства иранского ученого

Посол Ирана высоко оценил позицию и осуждение Россией убийства иранского ученого

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил признательность Российской Федерации за позицию и осуждение убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Многие российские официальные лица осудили убийство глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны и назвали его убийство терактом.

Сегодня в здании Посольства Исламской Республики Иран в Москве была открыта Книга соболезнований для иностранных посольств и дипломатических представительств, аккредитованных в Москве, и российских официальных государственных организаций

Замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал ученым-ядерщиком в пятницу, 27 ноября был убит в результате террористической операции сионистским режимом.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =