3 дек. 2020 г., 13:49
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News Code: 84133833
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В Иране начнется массовое производство вакцины от рака шейки матки

В Иране начнется массовое производство вакцины от рака шейки матки

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — В Иране к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2021 года) начнется массовое производство вакцины от рака шейки матки (HPV(.

Об этом сообщил в четверг генеральный директор Управления развития медицинских технологий при министерстве здравоохранения Ирана Хоссейн Ватанпур.

Рак шейки матки — одна из наиболее частых злокачественных опухолей женских половых органов. В настоящее время считается доказанной связь заболеваемости вирусом папилломы человека и риском развития рака шейки матки.

В мире каждый год регистрируется больше 500 тысяч новых случаев, 250 тыс. из которых умирают.

"Инновационная компания в Иране разработала вакцину от рака шейки матки, и ее массовое производство начнется к концу текущего года", сказал Ватанпур.

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