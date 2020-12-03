В Иране начнется массовое производство вакцины от рака шейки матки

Об этом сообщил в четверг генеральный директор Управления развития медицинских технологий при министерстве здравоохранения Ирана Хоссейн Ватанпур.

Рак шейки матки — одна из наиболее частых злокачественных опухолей женских половых органов. В настоящее время считается доказанной связь заболеваемости вирусом папилломы человека и риском развития рака шейки матки.

В мире каждый год регистрируется больше 500 тысяч новых случаев, 250 тыс. из которых умирают.

"Инновационная компания в Иране разработала вакцину от рака шейки матки, и ее массовое производство начнется к концу текущего года", сказал Ватанпур.