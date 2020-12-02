Эксперт: убийство иранских ученых угрожает региону

Как отметил профессор, «ситуация в регионе накалилась с тех пор, как президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки».

Напомнив, что убийства только усугубляют ситуацию, он сказал, что «Иран и США должны стремиться к снижению напряженности, и что победа Джо Байдена на президентских выборах создала эту возможность».

«Те, кто совершает такие убийства, хотят создать проблемы для Ирана. Они хотят оказать давление на Иран и вывести весь регион из-под контроля», - добавил он.

Заместитель министра обороны и руководитель научно-исследовательской и инновационной организации Министерства обороны Мохсен Фахризаде, которого Верховный лидер назвал выдающимся ученым-ядерщиком и специалистом в области обороны Ирана, в пятницу вечером 27 ноября, на бульваре Шахида Мостафа Хомейни в Абсарде, Дамаванд, погиб в результате террористической операции сионистского режима.