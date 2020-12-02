Иранская женская-режиссер выиграла премию Глобального кинофестиваля Индии

13-й Международный кинофестиваль с работами режиссеров из 80 стран мира прошел онлайн в Индии 26-28 ноября 2020 г. и Пуран Дерахшандех, опытный и известный режиссер иранского кино, которая со всеми своими работами присутствовала на мероприятии от имени иранского кино, благодаря искренним усилиям в течение многих лет работы в области кино и по отношению к людям получила награду этого фестиваля.

Церемония закрытия 13-го Международного кинофестиваля «Глобал» прошла в пятницу, 27 ноября 2020 года, в Индии, и призы этого фестиваля были вручены победителям в различных номинациях.