2 дек. 2020 г., 19:59
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News Code: 84133093
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Иранская женская-режиссер выиграла премию Глобального кинофестиваля Индии

Иранская женская-режиссер выиграла премию Глобального кинофестиваля Индии

Тегеран, 2 декабря, ИРНА - Пуран Дерахшандех получила награду 13-го Международного кинофестиваля «Глобал» в Индии за ее искренние усилия в течение ее непрерывных лет работы в области кино.

13-й Международный кинофестиваль с работами режиссеров из 80 стран мира прошел онлайн в Индии 26-28 ноября 2020 г. и Пуран Дерахшандех, опытный и известный режиссер иранского кино, которая со всеми своими работами присутствовала на мероприятии от имени иранского кино, благодаря искренним усилиям в течение многих лет работы в области кино и по отношению к людям получила награду этого фестиваля.

Церемония закрытия 13-го Международного кинофестиваля «Глобал» прошла в пятницу, 27 ноября 2020 года, в Индии, и призы этого фестиваля были вручены победителям в различных номинациях.

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