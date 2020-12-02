Посольство Ирана: мир требует ответственности за убийство Фахризаде

Посольство Исламской Республики Иран в Гааге, сообщая об убийстве главы Организации исследований и инноваций министерства обороны и иранского ученого Мохсена Фахризаде, представило различные доказательства, свидетельствующие о том, что за этим террористическим актом стоит сионистский режим.

Посольство Ирана в Нидерландах, ссылаясь на историю этого режима в убийствах других иранских ученых-ядерщиков и попытки его исполнителей разрушить ядерную программу Ирана, в том числе с помощью разрушительного вируса Stuxnet, обнаружило следы причастности сионистского режима к этому подлому убийству.

«Последней услугой Мохсена Фахризаде иранскому народу было производство тестов для диагностики коронавируса, а также контроль за национальным проектом по производству вакцины от вируса, чтобы облегчить боль и страдания от медицинского терроризма со стороны ближайшего союзника Израиля, Соединенных Штатов», - заявили в посольстве.