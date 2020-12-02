Иран призвал к глобальному консенсусу против односторонних принудительных действий

На этом семинаре, который заочно прошел постоянными представительствами Ирана, Кубы и Венесуэлы в Вене с участием более 38 стран, Казем Гарибабади назвал одной из особенностей современной истории тенденцию ряда стран, особенно Соединенных Штатов, к применению односторонних принудительных мер в отношении целевых стран, в соответствии с целями своей внешней политики, подчеркнув, что такие меры имеют прямое влияние на суверенитет других стран.

Гарибабади также назвал односторонние, бесчеловечные и незаконные принудительные меры, принятые Соединенными Штатами, фактором, ограничивающим способность поддерживать и укреплять потенциал по предотвращению и контролю дальнейшего распространения коронавируса. «Эти бесчеловечные действия серьезно сказываются на здоровье и жизни иранцев и других народов», - заключил он.