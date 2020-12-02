2 дек. 2020 г., 18:39
Journalist ID: 2388
News Code: 84133027
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Ситуация с коронавирусом в Иране стало лучшей после введения ограничений: Минздрава

Ситуация с коронавирусом в Иране стало лучшей после введения ограничений: Минздрава

Тегеран, 2 декабря, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается.

«Мы благодарим Бога за то, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, особенно в городах, где в ноябре были введены ограничения», - сказал он.

По его словам, «к счастью, из-за карантинных мер смертность снижается, и последствия новых ограничений проявятся в ближайшие недели».

«Мы должны увеличить количество амбулаторно-ковидные центры для подозреваемых в стране по крайней мере до 5000 центров или баз или центров лечения заболеваний в городах и пригородах, чтобы расширить доступ людей к диагностическим, медицинским и центрам», - отметил он.

Последние статистические данные о распространенности коронавируса в стране показывают, что по состоянию на среду в Иране вирусом заразились около 990 000 человек. Из них около 680 000 выздоровели и около 49 000 умерли.

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